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الغانم: 3500 دينار لكل لاعب

زيد خلف
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الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

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وعد رئيس نادي الكويت خالد الغانم لاعبي أزرق السلة بمكافأة مالية قدرها 3500 دينار لكل لاعب نظير المستويات اللافتة التي قدموها خلال منافسات البطولة. وشد الغانم من أزر اللاعبين بعد الهزيمة في المباراة النهائية ووجه لهم كلمة اشاد فيها بروحهم القتالية وأدائهم المميز خلال البطولة، وقال:»ارفعوا رؤسكم أنتم ابطال. مثلتم شعار الدولة أفضل تمثيل ولو كان هناك قليلا من الحظ لرفعتم الكأس»، وتابع موجهاً حديثه للاعبين:»البطولة لا تعنينا، مايعنينا اننا كسبنا 12 رجلاً قادرين على تمثيل المنتخب بأفضل صورة. لدينا استحقاق مهم متمثل في بطولة الألعاب الخليجية ابريل المقبل وأنا متأكد أن واصلتم تطوير ادائكم مع انديتكم سأحتفل معاكم هنا بالكأس الخليجية بعد ثلاثة اشهر».


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