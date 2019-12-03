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ببطولة الخليج بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتتويج المنتخب السعودي لكرة السلة ببطولة الخليج السادسة عشرة التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 1 ديسمبر الحالي، مشيدا سموه بمستوى الأداء الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب السعودي الشقيق والذي أهله للفوز بهذه البطولة مثمنا الروح الرياضية العالية التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة سائلا سموه الباري تعالى أن يديم هذا التآلف والتآخي والترابط بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمنها سموه خالص تهانيه بتتويج المنتخب السعودي لكرة السلة ببطولة الخليج سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.