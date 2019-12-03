محلية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح دعمه لجميع الأبطال الذين يحققون انجازات باسم الرياضة الكويتية، جاء ذلك خلال لقاء الشيخ فهد مساء أول من أمس مع وفد منتخب الجمباز للفتيات والشباب الذي حقق انجازات مشرفة في البطولة العربية التي أقيمت أخيراً في تونس للجمباز الفني والايقاعي لجميع المراحل السنية في فئتي الذكور والاناث، وكذلك وفد منتخب المصارعة الحرة والرومانية الذي حقق عدة ميداليات في البطولة العربية التي استضافتها مصر قبل أيام. وخلال استقباله وفد منتخب الجمباز الذي حصد 23 ميدالية ملونة في تونس قال الشيخ فهد للاعبين واللاعبات: «اللجنة الأولمبية أول الداعمين لكم فأنتم مستقبل الرياضة الكويتية».

وأضاف مخاطباً وفد منتخب الجمباز: «أحييكم على الانجاز الرائع وأهنأكم على هذا الحصاد الذي جاء ثمرة جهودكم وتفانيكم في التدريبات»، وتابع: «أشكركم وأشكر أهاليكم الذين قدموا لكم كل المساندة حتى وصلتم الى هذه المرحلة»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود اتحاد الجمباز وحرصه على النهوض باللعبة. كما امتدح الانجازات التي حققها منتخب المصارعة الذي احرز 4 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزيتين في البطولة العربية، متمنياً مزيداً من الانتصارات للرياضة الكويتية في جميع الألعاب. وكان منتخب الجمباز حقق نتائج رائعة في البطولة العربية اذ حصد 23 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و8 برونزيات في مسابقتي الجمباز الفني للذكور والاناث والايقاعي للفتيات اللاتي شاركن في أول بطولة خارجية منذ انطلاق اللعبة في الكويت.

