دوليه

ودع الأزرق «خليجي 24» من الباب الضيق بخسارته امام البحرين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما امس على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية والتي شهدت امس ايضاً فوز السعودية على عمان 3-1.

وتصدرت السعودية المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكل من البحرين وعمان مع تفوق الأولى بفارق الأهداف، فيما تذيل الأزرق الترتيب برصيد 3 نقاط.

وضربت البحرين موعداً مع العراق متصدر المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي، فيما تنتظر السعودية مواجهة قوية مع قطر في الدور ذاته الذي يقام يوم الخميس المقبل.

وظهر الأزرق بصورة باهتة وافتقد لاعبوه للروح، فيما كان المنتخب البحريني الطرف الأفضل وكان بمقدوره زيادة الغلة من الأهداف لولا تألق الحارس حميد القلاف الذي انقذ مرماه من اكثر من هدف. وغاب الانسجام عن لاعبي الأزرق فيما اضطر المدرب الى اجراء 3 تغييرات اضطرارية بسبب الاصابات التي تعرض لها طلال الفاضل وبدر المطوع ورضا هاني.

وأجرى مدرب الأزرق ثامر عناد تغييرات عدة على التشكيلة التي خاضت اول مباراتين فأراح الظهيرين مشاري غنام وسامي الصانع ودفع بالثنائي ضاري سعيد وعامر المعتوق مع استمرار قلبي الدفاع فهد حمود وفهد الهاجري والحارس حميد القلاف، وأشرك رضا هاني وطلال الفاضل وفيصل زايد من البداية للمرة الأولى الى جوار احمد الظفيري في خط الوسط، فيما حافظ ثنائي الهجوم بدر المطوع ويوسف ناصر على مركزيهما.

في المقابل، بدأ البرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: سيد محمد جعفر، وسيد مهدي باقر وأحمد نبيل وسيد رضا عيسي وراشد الحوطي، وعلي حرم وجاسم الشيخ وعلي مدن ومهدي حميدان وكميل الأسود، ومحمد الرميحي.

ورغم التغييرات الكثيرة في التشكيلة الا ان اداء الأزرق لم يتحسن كثيراً وكان المنتخب البحريني الطرف الأفضل في الشوط الأول، وأعلن عن نواياه الهجومية مبكراً عندما سدد علي مدن كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها القلاف بصعوبة (1). واستمرت الهجمات البحرينية في الدقائق الأولى، وجاء الرد الكويتي بعد عرضية من المطوع قابلها يوسف برأسه سهلة في احضان الحارس سيد محمد جعفر (10). وواصل القلاف تألقه عندما تصدى لتسديدة الرميحي، فتهيأت امام مهدي حميدان لكن ضاري سعيد تدخل في الوقت المناسب (12)، وسدد الرميحي من خارج المنطقة فوق العارضة (15)، ثم انفرد مدن لكن القلاف منعه من التسجيل (27). ومرر المطوع الى يوسف الذي سدد من الجهة اليسرى لكن الحارس تصدى لكرته التي حاول زايد متابعتها قبل تدخل الدفاع (28). وشهدت الدقيقة 34 اصابة طلال الفاضل فخرج ودخل فهد الأنصاري بديلاً له. وسنحت اخطر الفرص للأزرق عندما لعب ضاري كرة عرضية على رأس يوسف ناصر الذي لم يحسن التعامل معها وحولها خارج المرمى (40)، ثم سدد زايد كرة قوية فوق العارضة (41). وتعرض الأزرق لضربة موجعة باصابة المطوع وخروجه من الملعب ودخول الشاب احمد الزنكي (43). وازدادت الأمور سوءاً عندا سجل مدن اول اهداف المباراة بعد انطلاقته من الجهة اليسرى ومواجهته للحارس القلاف والتسديد في المرمى (45+1). وكاد كميل الأسود يضيف الهدف الثاني لولا تصدي القلاف لتسديدة قريبة (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البحرين بهدف دون رد.

وتحسن اداء الأزرق في الشوط الثاني، وتحصل رضا هاني على ركلة جزاء بعد تعرضه للاعاقة من جاسم الشيخ، وترجم يوسف ناصر الركلة الى هدف التعادل (59)، وسجل ناصر هدفاً الغاه الحكم بعد لجوئه الى تقنية «الفار» في الدقيقة 65، قبل ان تتقدم البحرين عبر الشيخ الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة (70)، وعزز البديل تياغو اوغوستو الهدف الثالث للبحرين في الدقيقة 83، لكن احمد الزنكي قلص الفارق بعدها بدقيقتين، ثم عاد تياغو ليضيف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز البحرين 4-2 وترافق السعودية الى الدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الثاني على ستاد عبدالله بن خليفة، انهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدماً على نظيره العماني بهدفين عبر فراس البريكان (26) وهتان باهبري (42).

وفي الشوط الثاني قلصت عمان الفارق بواسطة المنذر العلوي في الدقيقة 55، لكن هتان باهبري اعاد الفارق كما كان بتسجيله الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 57.

واحتفل القطري اكرم عفيف بنيله جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2019، بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بقيادته منتخب بلاده للدور نصف النهائي لـ»خليجي 24» بالفوز على الامارات 4-2. وسجل عفيف ثنائية في الدقيقتين 20 و28 (من ركلة جزاء)، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت تعادل العراق واليمن سلبا، وأضاف القائد حسن الهيدوس الهدف الثالث (53) واختتم بوعلام خوخي الرباعية (90+4)، فيما سجل علي مبخوت هدفي الامارات (33 من ركلة جزاء و77). وتصدر المنتخب العراقي المجموعة بسبع نقاط وبفارق نقطة عن قطر، وجاءت الامارات في المركز الثالث بثلاث نقاط امام اليمن الذي ودع بنقطة واحدة.

وهو الفوز الأول لقطر على الامارات في كأس الخليج منذ نسخة عام 2002، وجددت بذلك فوزها عليها بعد الرباعية النظيفة في ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 خلال يناير الماضي.

واكدت قطر بطلة اسيا 2019 انها تجاوزت تأثير الخسارة الافتتاحية امام العراق 1-2، واستمرت في نسقها الفني التصاعدي لتحقق فوزها الثاني تواليا بعد الأول على اليمن 6- 0. وأكد عفيف (23 عاما) انه يستحق الفوز بجائزة افضل لاعب في آسيا، بعد الدور الحاسم الذي قدمه في المباراة، وهو اعرب عن سعادته بالفوز والتأهل قائلاً «المباراة اليوم كانت عندي اهم من الجائزة. انا سعيد جدا بحضور الجماهير ووقفتهم معنا وتشجيعهم لنا حتى اخر دقيقة».

وانهى المنتخب اليمني مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع نظيره العراقي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة بعد طرد مصطفى محمد.

