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بات أكرم عفيف ثاني لاعب قطري وفي نادي السد على التوالي، ينال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا ضمن الحفل السنوي لجوائز الاتحاد القاري الذي أقيم امس، متوجا موسما رفع خلاله مع منتخب بلاده كأس آسيا، وساهم في بلوغ ناديه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال. وتفوق عفيف (23 عاما) على حارس المرمى الإيراني المخضرم علي رضا بيرانفاد لاعب نادي بيرسيبوليس، والياباني توموكي ماكينو الذي ساهم في قيادة فريقه أوراوا ريد دايموندز الى نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام الهلال السعودي. واختيرت الدولية اليابانية ساكي كوماغاي من ليون الفرنسي أفضل لاعبة، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبر الإنكليزي، أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، للمرة الثالثة في مسيرته. وأقيم حفل الجوائز في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بحضور يتقدمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة. وغاب المهاجم القطري عن الحفل الذي شهد العديد من المحطات الفنية الآسيوية التقليدية، لارتباطه بمباراة حاسمة لمنتخب بلاده ضد الإمارات امس على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، الى الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 24». ومنحت جائزة أفضل مدرب الى تشونغ جونغ يونغ الذي قاد المنتخب الكوري الجنوبي الى نهائي كأس العالم دون 20 عاما، وأفضل مدربة الى أساكو تاكاكورا مدربة المنتخب الياباني، والتي نالت هذه الجائزة للمرة السابعة (رقم قياسي). وعلى مستوى الشباب، اختير الكوري الجنوبي لي كانغ-اين واليابانية جون إيندو الأفضل. كما منح الاتحاد عددا من الجوائز لاتحادات تقوم بنشاط في مجال التنمية والتطوير، و«ماسة الاتحاد الآسيوي» للملك الماليزي السلطان عبدالله أحمد شاه الذي يعد من الوجوه البارزة في كرة القدم القارية، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد قبل اعتلائه العرش في بلاده.