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احتلت طالبة الصحافة الفلبينية كريستين ليم «18 عاماً» قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور احتفالها الباذخ بعيد ميلادها الـ 18، والذي يطلق عليه عادة «حفلات الأغنياء المجانين» بسبب التكاليف المادية المبالغ فيها التي يخصصها عادة الأثرياء للاحتفال ببلوغ أبنائهن وبناتهن عمر الـ 18.

ولم تكشف الصحافة المحلية عن التكلفة الحقيقية للحفل، لكنها توقعت تجاوزها عدة ملايين من الدولارات، أنفقتها الابنة المدللة على فستانين فاخرين الأول حمل توقيع المصمم ماك تومانغ، وجاء على طراز فستان «سندريلا» كما جاء في الأسطورة باللون الأزرق، المطعم بالألماس. وحمل الثاني توقيع المصمم مايكل ليفا، وجاء باللون الأحمر بدون أكتاف، ومطعم بالمجوهرات.

وبحسب موقع« Culture» استغرق الإعداد للحفل عامين، واختير ضيوفه البالغ عددهم 350 ضيفاً بعناية من قائمة تضم أسماء مشاهير ونجوم المجتمع الفلبيني والآسيوي، وزينت قاعة الاحتفال بورود زاهية متعددة الألوان، واستخدمت أدوات موائد فضية لتناول العشاء، وجاءت كعكة الحفل من 8 طوابق وبألوان زاهية مغطاة بالزهور والنباتات الخضراء الصالحة للأكل من تصميم الطاهي الشهير Aileen Conde في العاصمة مانيلا.

وسادت الحفل أجواء ساحرة عبر إضاءة حالمة من ثريات ضخمة وبراقة، إضافة إلى مؤثرات بصرية أعدتها شركة صوتيات ومرئيات خاصة. كما قدمت المغنية جوشوا جارسيا بعضاً من أشهر أغنياتها المفضلة لدى ليم، وخاصة «كل شيء». أطلت الفتاة في عيد ميلادها بإطلالة تشبه نجمات السينما العالمية، بتسريحة شعر لمصفف النجوم أنطونيو بابا، وفنانة الماكياج إيفي جو.

