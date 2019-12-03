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بدأت الصين الأحد فرض مسح إلزامي لوجوه المستخدمين الجدد للهواتف النقالة لدى تسجيل أجهزتهم في المراكز التابعة لشركات الاتصالات، وفق ما أعلنت هيئة إدارة تكنولوجيا المعلومات الصينية في ظل تشديد بكين رقابتها على الفضاء الإلكتروني.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أصدرت في سبتمبر مذكرة بشأن «حفظ الحقوق المشروعة والمصالح الخاصة بالمواطنين عبر الإنترنت»، مع قواعد جديدة تشدد شروط تسجيل الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

ونصت المذكرة على أن تستخدم شركات الاتصالات «الذكاء الاصطناعي ووسائل تقنية أخرى» للتحقق من هويات الذين يشترون خطوطاً جديدة. وقال ممثل عن شركة «يونيكوم» الصينية للاتصالات لوكالة «فرانس برس» إن قواعد التسجيل الجديدة المعمول بها بدءاً من الاحد تفرض على الذين يسجلون أرقام هواتفهم الجديدة بأن يلتقطوا تسجيلاً مصوراً يظهر استدارة الوجه ورفة العين.

وأضافت المذكرة الصادرة في سبتمبر «في الخطوات اللاحقة، ستواصل وزارتنا زيادة المراقبة والتدقيق وستروج بصورة مشددة لإدارة عمليات تسجيل مستخدمي الهواتف بأسمائهم الحقيقية».

