loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تغريم سائق شاحنة بسبب سلحفاة


حكم على سائق حافلة للسياح في جزر غالاباغوس بدفع غرامة كبيرة لسحقه سلحفاة، وفق ما أعلنت سلطات حماية البيئة في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، الجمعة. وتسبب هذا الحادث الذي وقع في 21 نوفمبر بـ«تحطيم جزئي لقوقعة أنثى سلحفاة من نوع تشيلونويدس نايغرا (السلاحف العملاقة)»، وفق ما ورد في بيان المتنزه الوطني في غالاباغوس. كما أضاف البيان أن هذه السلحفاة هي من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض، وتم تغريم السائق المذنب بحوالي 11347 دولاراً. يذكر أن جزر غالاباغوس تقع على مسافة ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، وهي تنتمي إلى محمية المحيط الحيوي وقد ساعدت عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في تطوير نظرية التطور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة