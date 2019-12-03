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حكم على سائق حافلة للسياح في جزر غالاباغوس بدفع غرامة كبيرة لسحقه سلحفاة، وفق ما أعلنت سلطات حماية البيئة في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، الجمعة. وتسبب هذا الحادث الذي وقع في 21 نوفمبر بـ«تحطيم جزئي لقوقعة أنثى سلحفاة من نوع تشيلونويدس نايغرا (السلاحف العملاقة)»، وفق ما ورد في بيان المتنزه الوطني في غالاباغوس. كما أضاف البيان أن هذه السلحفاة هي من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض، وتم تغريم السائق المذنب بحوالي 11347 دولاراً. يذكر أن جزر غالاباغوس تقع على مسافة ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، وهي تنتمي إلى محمية المحيط الحيوي وقد ساعدت عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في تطوير نظرية التطور.