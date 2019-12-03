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توصلت دراسة أميركية إلى أن العديد من المصابين بالسرطان والناجين منه يفارقون الحياة بسبب أمراض القلب لا الاورام، خاصة المصابين بسرطاني الثدي والبروستاتا.

وأشار الباحثون إلى أن أنظمة العلاج الكيماوي الأقدم يمكن أن تضعف عضلة القلب، كما يمكن أن تؤدي العلاجات الموجهة الجديدة إلى فشل القلب على سبيل المثال. ومن الممكن أن يسبب الإشعاع اضطرابات في نبضات القلب أو يتلف الشرايين وصمامات القلب.

وقالت كاثلين ستيرجون من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بمدينة هيرشي الأمريكية في بيان: «توصلنا إلى أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية يكون أكثر بعشرة أمثاله عند الناجين من أي سرطان يجرى تشخيصه قبل سن 55 عاماً مقارنة بغيرهم».

