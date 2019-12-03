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طور علماء برازيليون وأميركيون، مستشعراً بيولوجياً قائماً على النظارات يقيس مستويات السكر في الدم من خلال دموع الشخص بدلاً من وخز الاصبع. وثبط باحثون من معهد ساو كارلوس للفيزياء بجامعة ساو باولو، إلى جانب علماء من قسم الهندسة النانوية بجامعة كاليفورنيا، إنزيم الجلوكوز أوكسيديز، المستخدم للكشف عن الجلوكوز الحر في سوائل الجسم في الدموع، على قطب كهربائي مقترن بدارة مع تدفق مستمر من الإلكترونات، وثبتوا بعد ذلك الجهاز على النظارات. وعندما تتلامس الدموع مع الإنزيم، فإنه يغير من تدفق الإلكترونات، ما تنتج عنه إشارة يتم تسجيلها ومعالجتها بواسطة الجهاز المثبت في النظارات، والذي يرسل بدوره النتائج في الوقت الحقيقي إلى جهاز حاسب أو هاتف ذكي. وفق «العربية نت».