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اضطرت رحلة طيران من أمستردام إلى المكسيك إلى الالتفاف حوالي خمس ساعات ونصف الساعة في الجو، لتفادي ثورة بركان. وبحسب ما ورد في تقرير لتلفزيون «فوكس» الأميركي، لم تتمكن الطائرة من الهبوط في أي مطار آخر سوى مقصدها، لأنها كانت تحمل شحنة خيول. وفي النهاية عادت الرحلة إلى أمستردام مجدداً بعد أن عبرت في شرق كندا، ليكون مجمل رحلتها في الجو 11 ساعة مستمرة. وتم اتخاذ القرار بالعودة فوق سماء كندا لتصبح الرحلة في النهاية طويلة جداً مع العجز عن الوصول إلى المطار النهائي في مكسيكو سيتي. وكان موقع النشاط البركاني المعيق لحركة الطائرة بجوار مدينة مكسيكو، وقد خلّف «ظروفاً غير مواتية للطيران» بحسب «فوكس نيوز». تراكمت الديون على لبناني اسمه ناجي الفليطي، حتى أصبح مطلوباً بحوالي 700 ألف ليرة، تعادل 350 دولاراً، بسعره الجديد في. لبناني عجز عن شراء منقوشة زعتر لابنته فشنق نفسه وانتحر لبناني عجز عن شراء منقوشة زعتر لابنته فشنق نفسه وانتحر الأخيرة. كما تقرر استبعاد خيار الهبوط في المطار البديل بسبب شحنة الخيول التي تتطلب تحضيرات معينة. وذكر بيان لشركة الطيران أن الهبوط تم بسلام في صبيحة يوم 28 نوفمبر بمطار سخيبول. مسؤول أردني يذهب إلى العمل بدراجة قرر عباس المحارمة، رئيس بلدية سحاب في الأردن، ركوب دراجة هوائية في الذهاب إلى مقر عمله يومياً. بسبب ازدحامات مرورية تؤخر وصوله وغيره إلى مقر العمل، داعياً إلى تعميم المبادرة دون هدف الاستعراض. وقال المحارمة: يمكننا نقل التجارب الإيجابية وتطبيقها لحل مشاكل مختلفة. ووصلت من منزلي إلى البلدية باكراً دون تعطيل وشعرت براحة لممارسة رياضة صباحية وسأفعل ذلك باستمرار. مصروف جيب رقمي للأطفال تأسست في فرنسا شركة جديدة باسم «بيكس باي»، تستهدف تحويل المصروف النقدي الذي يُعطيه الآباء لأطفالهم إلى مصرف جيب رقمي. وتتيح الشركة لأي طفل يزيد عمره على 10 سنوات، إنشاء «حساب بيكس باي» والحصول على بطاقة اقتراض وإدارة مصروف جيبه عبر الأجهزة الذكية.