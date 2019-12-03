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ذكر تقرير إخباري أن الممثلة الأميركية جوليان مور «58 عاماً»، تشعر بحالة من القلق، خوفاً من أن تصاب بمتلازمة «العش الفارغ» عندما تذهب ابنتها للدراسة في الجامعة. وما زالت الممثلة تعاني بعد أن غادر ابنها «كاليب» (21 عاماً) منزل العائلة بسبب ذهابه إلى الجامعة، ولن يمر الكثير من الوقت حتى تذهب ابنتها «ليف» (17 عاماً) إلى الجامعة أيضاً بعد تخرجها من المدرسة الثانوية. وتقول: «كل شيء يتغير عندما يغادر الأبناء العش، فإن الديناميكيات تصبح جديدة تماماً. إنه أمر يحدث للجميع، يبدأ فصل جديد: تحديات وعواطف جديدة، يكون بعضها مثيراً، وسنوات مختلفة قادمة ولحظات حتمية من الحنين إلى الماضي عندما كانوا صغاراً». يذكر أن مور الحائزة جائزة الأوسكار، متزوجة من المخرج الأميركي بارت فريندليش «49 عاماً».