أول النهار

غادر البلاد ظهر أمس الأمير وليام دوق كامبريدج بعد زيارة رسمية للبلاد.

وكان في وداعه وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله.

وقام الامير وليام دوق كامبريدج صباح امس بزيارة الى معسكر الشيخ سالم العلي الصباح في منطقة الصبية.

وكان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة في الجيش والحرس الوطني.

وشهد الامير وليام دوق كامبريدج التمرين العسكري «محارب الصحراء» بمشاركة الحرس الوطني والجيشين الكويتي والبريطاني.

هذا وقد رافقه نائب وزير شؤون الديوان الاميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله.

كما قام وليام دوق كامبريدج برحلة برية رافقه فيها نائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله وذلك بجنوب البلاد.

