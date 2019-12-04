أول النهار

اكدت جمعية الهلال الاحمر الكويتي ان الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تدعيم أسس العمل الإنساني التطوعي من خلال مساندة المحتاجين والضعفاء والمنكوبين في العالم.

وقالت الامين العام مها البرجس في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «تطوع لمستقبل شامل» والذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام ان الجمعية تسعى دائما الى تعزيز التطوع واستثمار طاقات الشباب وتحسين تواصله مع الجمهور والمجتمع وكذلك استقطاب أكبر عدد من المتطوعين.

واكدت ان الجمعية نهضت على سواعد المتطوعين وبجهودهم في ميادين العطاء الإنساني كافة كما نالت الجمعية التقدير والإشادة من عدة جهات ومنظمات دولية ثمنت تجاوب متطوعي الجمعية وتفاعلهم الميداني·

وقالت البرجس إن الاحتفالية تمثل يوما خاصا فى حياة كل متطوع ومتطوعة لما يقدمونه من أعمال تفيد المجتمع، مشيرة الى أن دور الجمعية لا يقتصر على العمل الاغاثي وإنما يمتد للعمل التنموي ومنها الوقاية والتى يجب أن تكون أحد الدعائم لدى الشباب للعمل على تقليل أحداث المتضررين.

ودعت الى تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم، مشيرة الى ان العمل التطوعي أصبح يحتل جانباً كبيرا في حياة معظم المواطنين والمقيمين.

من جانبه، قال مدير ادارة الشباب والمتطوعين د. مساعد العنزي ان برنامج الاحتفالية شمل تنظيم عدة فعاليات يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في رقي المجتمعات المدنية ونهضة وازدهار الأمم.

واضاف ان متطوعي الجمعية شاركوا في حضور العديد من المحاضرات التثقيفية الخاصة بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني وورش العمل التدريبية ومنها الإسعافات الأولية والمشاركة بفريق الأزمات والطوارئ، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والمدارس وجمعيات النفع العام اضافة الى المحاضرات في العمل التطوعي.

وذكر ان متطوعي الجمعية حرصوا على زيارة دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وتقديم المساعدات الانسانية على المستويين المحلي والدولي. واشاد العنزي بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه العمل التطوعي في شتى مجالات العمل الإنساني وتقديم يد العون والمساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وبناء مجتمع إنساني أفضل يسوده السلام والاحترام المتبادل.

يذكر ان العالم يحتفل سنويا في الخامس من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع الذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة ليكون اليوم الذي يحتفل فيه العالم بتكريم العمل التطوعي والمتطوعين ولدعم دورهم في التنمية الشاملة بالمجتمعات. وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم المتطوعين لجهودهم في العمل الانساني والاغاثي.

