الأولى

دخل مجلس الأمة منذ استقالة الحكومة مرحلة يمكن ان يطلق عليها بيات شتوي لأن أغلبية اللجان توقفت عن عقد الاجتماعات في ظل عدم وجود الوزير المعني.

وتعتبر لجنة الميزانيات استثناء من ذلك حيث مازالت تواصل عملها الذي لا يحتم وجود شخص الوزير بل يكفي حضور المختصين بأمور الميزانيات في كل وزارة.

اما لجنة الشؤون التشريعية فتعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى لابداء رأيها تجاه الاقتراحات التي يقدمها النواب من ناحية موافقتها او عدم موافقتها للدستور والقانون.

ووسط ذلك الهدوء البرلماني قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتقييم الحيثيات والقواعد التي انتهت اليها محكمة التمييز في قضائها الخاص بالغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء واستخلاص النتائج من تلك الأحكام للاستفادة منها في قرارات وتعاميم ونظم الديوان، ووضع نظام جديد يسري على جميع الجهات الحكومية ويطبق الضوابط والشروط الرئيسة للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية.

ونص الاقتراح على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير متكامل لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتضمن رأيه في حكم التمييز والقواعد التي نادى بها واَلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يكفل تحقيق العدالة المطلوبة.

بدوره استقبل نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري امس رئيس وأعضاء نقابة الخبراء، حيث تباحثوا في المستجدات الأخيرة بشأن حكم المحكمة وانعكاساتها على الخبراء ومستقبلهم.

من جهته ‏قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة يقضي بالتحاق خريجي دور القرآن الكريم بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية دون النظر لسنة تخرجهم و بعد اجتياز اختبار للقدرات. من جانب اخر اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري ان استمرار تجاهل المخترعين والباحثين ومن يحقق للكويت الانجازات العلمية من أمثال الدكتور مشاري المطيري يؤكد الاهمال الذي وصل اليه المسؤولون، مؤكدا ان هذا ليس بغريب على من تقلد المناصب بالواسطة والمحسوبية ومن لايعرف قيمة الانجاز العلمي.

.من جهته، شدد النائب احمد الفضل على وجوب اخراج قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي بأسرع وقت والبدء بتحويل الهواية الى احتراف وتحويل الرياضة الى صناعة.