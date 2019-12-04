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غادر البلاد امس صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان الامير وليام قام صباح أمس بزيارة الى معسكر الشيخ سالم العلي في منطقة الصبية، حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي وكبار القادة في الجيش والحرس الوطني. وشهد دوق كامبريدج التمرين العسكري محارب الصحراء بمشاركة الحرس الوطني والجيش الكويتي والبريطاني. كما قام برحلة برية بجنوب البلاد رافقه فيها نائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله.