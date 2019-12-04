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اعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة د. فاطمة النجار عن انشاء مستشفى جديد بسعة 128 سريرا بالسجن المركزي، اضافة الى اعطاء نزلاء السجون الأولوية في مواعيد الفحوصات و العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية.

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي ان الاهتمام بالخدمات والرعاية الصحية لنزلاء السجون ليس وليد اللحظة وانما يحدث ذلك منذ نشأة السجون من خلال مواد قانون تنظيم السجون ولائحته.

واشار الى حصول الكويت على العديد من الاشادات الدولية من قبل منظمات حقوق الانسان بشأن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون بالمجان وفق احدث النظم الصحية العالمية. بدوره قال نائب رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دول مجلس التعاون الخليجي دورثيا كريميتساس ان «الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز مسألة معقدة وعويصة حيث ملايين الرجال والنساء والاطفال خلف القضبان في انحاء العالم واياً كانت اسباب احتجازهم او سجنهم فان هؤلاء الاشخاص يحق لهم الحصول على معاملة انسانية وكريمة واحترام صحتهم النفسية والجسدية وامكانية الوصول الى الرعاية الصحية».