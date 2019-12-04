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طهران - الوكالات: أكد الرئيس الايراني حسن روحاني امس لوزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي ان بلاده لا مشكلة لديها في اعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية في حين اعلن الوزير العماني ان مسقط مستعدة لتسخير امكاناتها للحد من التوتر في المنطقة.

وخلال اجتماعه مع بن علوي الذي يجري زيارة رسمية الى طهران اكد روحاني انه لا مشكلة لدى بلاده في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وانها لا تمانع في اعادة العلاقات مع المملكة السعودية.

ودعا روحاني دول المنطقة الى التعاون والعمل معا لحل مشاكلها وضمان الأمن والاستقرار.

واتهم الرئيس الايراني الولايات المتحدة وأوروبا بأنهما لا ترغبان في تحقيق السلام في اليمن.

وذكرت وكالة فارس الايرانية ان زيارة بن علوي تأتي في اطار المشاورات حول آخر التطورات الاقليمية، واعلان وجهة نظر مسقط بشأن مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها ايران في سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق قال بن علوي ان التوتر في المياه الخليجية ليس في صالح اي من دولها داعيا الى العمل على الحد من هذا التوتر وقال ان تحقيق امن المنطقة يستلزم اتفاقا بين دولها وتجاوز الخلافات القائمة.وأضاف المسؤول العماني ان بلاده مستعدة لتسخير امكاناتها للحد من التوتر في المنطقة، وايجاد ارضية للحوار بين بلدانها.

من جهته شدد امين مجلس الأمن القومي الايراني خلال اجتماعه مع بن علوي على ان التحالفات الاقليمية يمكنها ضمان الأمن بالمنطقة دون تدخل قوى اجنبية في اشارة الى تأسيس واشنطن ودول اوروبية تحالفا بحريا مقره البحرين لحماية الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما اثار انتقادات من الجانب الايراني.