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نيويورك - الوكالات: دعت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق جنين هينيس بلاسخارت امس الى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في العراق خلال موجة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ اكتوبر الماضي في حين نددت واشنطن بالاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين.

وقالت بلاسخارت في احاطة لمجلس الامن حول التطورات في العراق امس إن الاحتجاجات يقودها الشباب مشددة على انه «لا يمكن تبرير أعمال قتل المتظاهرين السلميين» واضافت ممثلة الأمم المتحدة أن «عمليات الاعتقال والخطف والتهديد والتهريب لا تزال تحصل في العراق».

واعتبرت بلاسخارت ان «إغلاق وسائل الإعلام يدل على أن السلطات تخفي شيئا» داعية الى انه يجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات خلال التظاهرات التي قالت إنها «خرجت عن السيطرة من أول يوم» وشددت الممثلة الاممية على ضرورة ان يقوم الساسة العراقيين بتقديم حلول مناسبة للأزمة في بلادهم مشيرة في هذا السياق الى أن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة العراقية «غير واقعية».

وكانت الولايات المتحدة دانت الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في العراق مؤكدة أنها «تراقب عن كثب» التطورات هناك.وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للصحافيين إن الشعب العراقي يدعو إلى «إصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة يضعون مصالح العراق الوطنية أولا». وشدد المسؤول الأميركي على أن «هذه المطالب تستحق المعالجة دون اللجوء إلى العنف أو القمع».