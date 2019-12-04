وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه وزير شؤون الديوان الأميري رئيس اللجنة العليا لقرية صباح الاحمد التراثية الشيخ علي الجراح والمستشار بالديوان الأميري المشرف العام لقرية صباح الاحمد التراثية محمد ضيف الله شرار حيث قدما لسموه شرحا حول فعاليات وأنشطة مهرجان الموروث الشعبي الخليجي السادس والذي يحظى بمشاركة كبيرة من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام في قرية صباح الاحمد التراثية التي تجسد بمرافقها المتنوعة صرحا تراثيا وثقافيا.

