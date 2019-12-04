وطن النهار

أكدت الكويت اول من أمس الاثنين استمرار دعمها للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بناء القدرات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي امام المؤتمر العام الاستثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنصيب المدير العام الجديد للوكالة الارجنتيني رافائيل غروسي. وأكد السفير معرفي أهمية دور الوكالة في تعزيز منظومات الامن والامان النووي للدول الأعضاء، معرباً عن خالص التهاني للأرجنتين ولمندوبها الدائم السفير غروسي بمناسبة حصوله على ثقة الدول الاعضاء وتعيينه مديرا عاما للوكالة.