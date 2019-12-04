وطن النهار

طالبت الكويت أمس الثلاثاء الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ بنودها بالكامل ولاسيما مع تصاعد المخاطر والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة الكويت القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة والمنعقد من الثالث الى السادس من ديسمبر الحالي.

وأضاف السفير الغنيم ان العالم يرى في تصاعد حدة المخاطر والتهديدات المتمثلة في تلك الجماعات الإرهابية إمكانية لقيام تلك الجماعات بشن هجمات قد تستخدم فيها مواد بيولوجية ما يستوجب التحرك لبذل المزيد من الجهود الدولية للتنفيذ الكامل لأحكام هذه الاتفاقية.

