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سموه التقى العجيل والأذينة

صباح الخالد استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن


استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي فهد العوضي.
واستقبل سموه رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل.
كما استقبل سموه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة.


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