وطن النهار

اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر المحمد أمس في ديوان عام الوزارة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث وذلك بمناسبة زيارته الى الكويت.

وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو ايجاد حل للأزمة في اليمن الشقيق حيث جدد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال الاجتماع موقف الكويت الداعم لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لاعادة الأمن والاستقرار الى ربوع اليمن وتخفيف المعاناة الانسانية عن شعبه الشقيق.

وحضر الاجتماع كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

