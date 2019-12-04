وطن النهار

القاهرة - «كونا»: اشاد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله الاثنين الماضي بمآثر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ودوره في تحقيق التنمية ودعمها بالمنطقة العربية والعالم بأسره وفي العمل الانساني.

وقال مال الله في كلمة له خلال اطلاق الاصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بالتعاون بين المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بمصر حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية. وقال ان الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية خلال العقود السابقة كان «جزئيا» ولم تعط له الاهمية المطلوبة باعتباره «احد المحركات الاساسية للحراك الاجتماعي والتشغيل وتوفير فرص عمل للطبقة المتوسطة ولطبقة محدودي الدخل».

وأوضح ان زخم الاهتمام بهذا القطاع والذي واكب النشاط الاقتصادي والانساني منذ ان عرف الانسان «المقايضة» بدأ يأخذ موقعه الكبير في المنطقة العربية مع «المبادرة الكريمة والمؤثرة» لسمو امير البلاد عندما اطلق مبادرته «المميزة» في عام 2009 في القمة العربية الأولى التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مال الله ان مبادرة سمو امير البلاد حظيت بتقدير كبير من اشقائه القادة العرب واسهمت في خلق زخم عربي كبير بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل لهم، مضيفا ان «هذا من باب رد الجميل لأهله لان مبادرة سمو الامير كانت مؤثرة ومهمة فعلا في احداث هذا التحرك العام في المنطقة العربية» مضيفا «وهذا ليس بغريب على قائد انساني مثل سمو الامير».

واشار الى ان مآثر ومساهمات سمو امير البلاد في تحقيق التنمية ودعمها في العالم وفي العمل الانساني «كبيرة وكثيرة» موضحا ان «المجتمع الدولي توج ذلك باستحقاق الكويت مركزا للعمل الانساني وسموه قائدا متميزا في دعم العمل الانساني». وقال مال الله «لا توجد انجازات على صعيد التعاون الاقتصادي او على صعيد العمل العربي المشترك او تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية الا وللكويت دور كبير فيها» وعزا ذلك الى اهتمام الكويت بشقيقاتها الدول العربية وكذلك بفضل قيادتها التي تحرص على التنمية العربية.

وذكر انه في اطار هذه المبادرة بذل المعهد العربي للتخطيط جهودا كثيرة حيث انشأ مركزا هو الاول من نوعه اقليميا يعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسع في عمله، مشيرا الى ان هذا المركز يدرب حاليا سنويا «حسب الامكانيات» من 2500 الى 3000 شخص من مبادرين وعاملين في ادارة قطاع المشروعات الصغيرة وفي مؤسساتها التنموية الى جانب تقديم استشارات مهمة وفعالة للمؤسسات والاجهزة التمويلية والمنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، مؤكدا ضرورة اطلاق استراتيجية عربية لبناء واعادة توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بما يتوافق مع اولويات التنمية المستدامة في الاقتصادات العربية».

واوضح ان الاصدار الرابع بعنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية: دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة) «يأتي ادراكا لحيوية دور هذه المشروعات في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل وبما يدعم اهداف التنمية المستدامة»، مشيرا الى ان التنمية المستدامة اصبحت تمثل اولوية بل وجدول اعمال موجها للاجندات التنموية الوطنية على مستوى العالم مشيرا الى ان التقرير اوضح الدور المهم لتلك المشروعات في معظم الدول العربية.

واوضح مال الله ان ذلك اسهم سواء في توليد الناتج حيث تصل هذه المساهمة في بعض الدول لنحو 40 في المئة او خلق الوظائف حيث مثلت نسبة العاملين في هذه المشروعات ضمن الاطار الرسمي فقط حوالي 75 في المئة من اجمالي عدد العاملين في الدول العربية «وهو المعدل الاعلى على مستوى اقاليم العالم».

