وطن النهار

?

افتتح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي أمس صالة التبرع الجديدة ببنك الدم المركزي والتي تحتوي على 20 سريرا للتبرع بالدم و18 سريرا للتبرع بالصفائح الدموية.

وقال الرفاعي ان هذه التوسعة السريرية تعتبر نقلة نوعية في مجال خدمات نقل الدم وتوفير الدم ومشتقاته في جميع الحالات ومنها حالات الطوارئ من أجل استفادة المريض في كل الأوقات وبجودة عالية.

وأضاف انه في اطار خطة وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية المساندة سيفتتح قريبا بنك الدم في مستشفى العدان بمنطقة الاحمدي الصحية ويضم أقساما للتبرع بالدم والصفائح الدموية بالاضافة الى مشتقات الدم الأخرى..

وأشار الى توسع الخدمات بمركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية بانشاء بنوك للخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري. بالاضافة الى مراكز التبرع بالدم الأخرى في الحرس الوطني ومنطقة الصباح الصحية ومنطقة الجهراء الصحية من أجل توفير عناء المشقة والترحال للمتبرعين.

