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أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس عن تشكيل لجنة ثلاثية من «الصحة - الداخلية والشؤون» بعضوية الجمعية لـ«التفتيش» على العيادات والمراكز الصحية الأهلية والنوادي الصحية قريبا للتأكد من حملها تراخيص سارية المفعول للمنشآت والعاملين بها.

وذكرت الخميس في تصريح صحافي على هامش اجتماع جمعية العلاج الطبيعي مع الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون هناء الهاجري. أن الجمعية ناقشت مع الوكيلة الهاجري تفعيل هذه اللجنة بأقرب وقت، والتي بدورها وعدت بمخاطبة وزارات الصحة والداخلية لتشكيل اللجنة، وذلك لحماية المرضى من دخلاء المهنة وممارساتهم الخطأ التي تسيء لمهنة العلاج الطبيعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع الأهلي.

