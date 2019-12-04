وطن النهار

واصل منتدى «الاعلام السعودي» في نسخته الأولى اعماله امس تحت شعار «صناعة الاعلام.. الفرص والتحديات» بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الاعلام والفكر وأكثر من الف اعلامي من 32 دولة.

وحضر المنتدى رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج يرافقه مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة في «كونا» عصام الرويح، بالاضافة الى وفد من جمعية الصحافيين الكويتية يضم امين السر عدنان الراشد وعضو الجمعية رابعة حسين مكي الجمعة.

وأكد رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان الاعلام السعودي شهد قفزات تطور كبيرة حقق بها نقلة نوعية في وسائله كافة.

واضاف في تصريح لـ«كونا» على هامش اعمال منتدى «الاعلام السعودي» ان المملكة قدمت للاعلام العربي على مدى سنوات خدمات كبيرة وقامات اعلامية مشهود لها بالكفاءة والتفاني والابداع وتوج ذلك باعلان الرياض عاصمة للاعلام العربي (2018 - 2019).

ووصف الدعيج منتدى «الاعلام السعودي» بأنه «محطة مهمة في تاريخ الاعلام العربي بشكل عام وهو ما يؤكده هذا الحضور الكبير من نخبة من الخبراء وقادة الاعلام والفكر وبمشاركة اكثر من الف اعلامي من 32 دولة وبما يحمله من مواضيع متعددة واكثر من 50 جلسة عمل تناقش قضايا صناعة الاعلام بمختلف اشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الاعلامية».

وشدد الشيخ مبارك الدعيج على ان التعاون بين الاعلام الكويتي والسعودي كبير ويقدم عملا مشتركا مميزا على مستوياته كافة وبجميع وسائله ويعزز ذلك تبادل الزيارات واللقاءات وكذلك تقديم وتسهيل الخدمات كافة من دورات تدريبية وورش عمل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين متمنيا للملكة قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.

وكانت اعمال منتدى (الاعلام السعودي) انطلقت في نسخته الأولى أول من امس الاثنين تحت شعار (صناعة الاعلام.. الفرص والتحديات) بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الاعلام والفكر وأكثر من الف اعلامي من 32 دولة، حيث تطرقت جلسات اليوم الاول من المنتدى الذي تقيمه هيئة الصحافيين السعوديين الى عدد من الموضوعات الاعلامية منها (المحتوى الاعلامي وسلوكيات الجماهير) حيث تطرقت الى صناعة الأفكار والمعلومات في بيئة الاعلام الجديد وعلاقة المحتوى في تشكيل الرأي العام.

اما جلسة (دور الصحافة في قيادة التغيير) فتناولت موضوع تأثير الاعلام بأنواعه على عقلية الأفراد في مختلف الأزمان ليصل الى تشكيل نمط حياة الأفراد فيما تناول محور (أدوات الحملات الاعلامية العابرة للحدود) دور المصادر والوسائل في تمكين الحملات لتعبر الحدود بهدف احداث التأثير اما ايجابا او سلبا مبرزا اهمية المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

بدوره اكد المدير العام للمجلس الوطني للاعلام في الامارات منصور المنصوري بمشاركته في جلسة بعنوان (الاعلام الحديث واضطراب الحقيقة) ان الثورة الرقمية التي غيرت من السلوك البشري بشكل لا يمكن تجاهله وأن التكنولوجيا الحديثة نقلتنا لعصر حديث فيه المعلومة للجميع.

كما اكدت مجموعة من مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية العربية اهمية تسليط الضوء على القضايا التي تناقش هموم المواطن بشفافية لعرضها على المسؤول لايجاد الحلول في جلسة حوارية بعنوان (برامج التوك شو.. تنفيس ام علاج).

من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد القصبي ان المملكة اصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة والمتطورة على حد سواء.

ولفت القصبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان (السعودية: الحضور المهم في خارطة الاستثمارات الدولية) الى ان حضور المملكة مهم في خارطة الاستثمارات الدولية.

من ناحيته ابرز الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي د. محمد العيسى اهمية دور الاعلام والمنظمات الاسلامية والمسلمين عموما في ايضاح الصورة الحقيقية عن الاسلام والمسلمين والتصدي للأساليب المشوهة، مشيرا الى ان الفن يحمل رسالة كبيرة لكن قد يرسخ في بعض الأحيان لدى الشباب خاصة مفاهيم خطرة وربما توغل لدى الداخل الاسلامي وأثر فيه.

وقال العيسى خلال جلسة بعنوان (الاسلاموفوبيا ازمة فكر ام ازمة اعلام) ان من مهام صناعة الاعلام مواجهة هذه الظاهرة وتغيير الصورة النمطية التي يعكسها الاعلام المضاد من خلال معنى «الاسلاموفوبيا» ومخاطر المصطلح وأثر الرسالة الاعلامية المأزومة له والجهود المأمولة لمواجهة تنامي المصطلح وتطبيقاته.

وبدوره اكد وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين السعودي فهد المبارك ان المملكة تقود العالم من خلال القمة بعد نجاحاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030 وذلك لتحقيق اهداف مجموعة العشرين.

