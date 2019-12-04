وطن النهار

قالت رئيسة مسابقة (الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح) للمشاريع العلمية الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح ان اجمالي عدد الطالبات المشاركات في المسابقة هذا العام بلغ 64 طالبة من المراحل التعليمية الثلاث قدمن نحو 40 مشروعا علميا.

واوضحت الشيخة نبيلة الصباح في المؤتمر الصحافي للاعلان عن اخر مستجدات المسابقة ان عدد طالبات المرحلة الثانوية المشاركات في البرنامج التدريبي بلغ 53 طالبة و21 معلمة فيما شاركت 18 طالبة و10 معلمات عن المرحلة المتوسطة.

واضافت انه بلغ عدد الطالبات المشاركات من المرحلة الابتدائية 16 طالبة و32 معلمة شاركن في البرنامج التدريبي الأول للمسابقة.

وأشارت الى أن (مبرة السعد) للمعرفة والبحث العلمي تقدم دعما لأبحاث ومشاريع الطالبات في المجال العلمي على مدى السنوات الماضية بهدف تنمية قدرات الطالبات في مجال البحث العلمي وتزكية روح التنافس العلمي الشريف بينهن.

وذكرت ان المسابقة تهدف الى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عن طريق الاستثمار في طالبات اليوم واكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها بما يعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعاتهن.

وبينت ان المسابقة تهدف أيضا الى مساعدة وارشاد الطالبات ممن لديهن اهتمام وشغف بالبحث العلمي وتنمية روح العمل التعاوني والمجتمعي لدى الطالبات وغرس الولاء الوطني من خلال دعم مشاريع وابتكارات بناءة تخدم المجتمع. واشارت الى انه في هذا الموسم من العام الدراسي 2019-2020 تم انطلاق المسابقة والتسجيل فيها من قبل المدارس الحكومية في التعليم العام والذي سبقه لقاء تنويري تفاعلي مع المعلمين والتوجيه الفني بالمراحل الدراسية الثلاث.

