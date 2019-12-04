وطن النهار

اختتمت الأكاديمية الأسترالية البرنامج التدريبي «اللغة الانكليزية للفنيين العاملين في قطاع تشغيل وصيانة المياه» والذي عقد خلال الفترة من 17 الى 21 نوفمبر 2019 لصالح مجموعة من موظفي وزارة الكهرباء والماء.

ويهدف البرنامج الى تطوير المهارات اللغوية للمشاركين في اللغة الانكليزية وذلك من خلال المادة التعليمية الممنهجة التي اشتملت على القراءة والكتابة والتحدث والسمع، كما تضمنت أيضا قواعد اللغة الانكليزية وكيفية استخدام مفردات اللغة الانكليزية لصياغة جمل مفيدة مرتبطة بمصطلحات العمل والتركيز على أهم نقاط الضعف وترميمها لتحقيق التميز في بيئة العمل. وقد صممت هذه الدورة بدقة وتوازن حيث خضع المشاركون في بداية ونهاية الدورة لامتحان تقييمي لقياس مدى التقدم بالمستوى اللغوي وشمل الامتحان جميع الأمور التي تمت دراستها خلال الدورة من مفردات وقواعد وتركيب الجُمل.

وقد أشاد المشاركون بمدى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي الذي اتسم بالتفاعلية والتشاركية وأتاح لهم معرفة كيفية استخدام المفردات والأفعال بالسياق المناسب في التعبير اليومي والمحادثات الأساسية. وفي السياق نفسه، أعرب جميع المشاركين عن جزيل امتنانهم لادارة التطوير الاداري والتدريب في الوزارة على عقد مثل هذه البرامج المتميزة والتي تنعكس بشكل ايجابي على أدائهم الوظيفي، كما تقدموا بالشكر الى ادارة المعهد على جهودهم الطيبة والملموسة في نجاح هذا البرنامج.

