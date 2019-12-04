وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الخليج للدفاع والطيران الخامس بالجيش الكويتي العميد ركن مهندس صلاح العازمي أن الافتتاح سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر الساعة 9 صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر في أرض المعارض بمنطقة مشرف في الصالة رقم 5 و6 ولمدة ثلاثة أيام من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساء والدعوة عامة للجميع ما عدا أول يوم من 1 مساء حتى 5 مساءً.

وأوضح العازمي خلال المؤتمر الصحافي صباح أمس أن المعرض برعاية وإدارة وزارة الدفاع الكويتية وبمشاركة وزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعة الأميركية والكلية الاسترالية وكلية تكنولوجيا الطيران وكلية الكويت التقنية وبنك الدم وبيت العثمان و212 شركة عالمية رائدة بمجال الدفاع والتسليح من 31 دولة، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد أهم المعارض العسكرية على مستوى العالم حيث تتسابق جميع الشركات العالمية المصنعة للأسلحة الآليات والمعدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية للمشاركة بهذا المعرض لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجهيزات والمعدات العسكرية.

تحفيز

وأكد العازمي أن الهدف من المعرض رغبة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لجعل الكويت مركز مالي وتجاري ورؤية الكويت 2035 واجتماع الجهات العسكرية الأربع تحت سقف واحد لتبادل الخبرات ومعرفة إمكانيات كل جهة للأخرى ولقاء بين المصنع والمستخدم لتبادل الخبرات ودعوة طلبة الجامعات والمدارس إلى المعرض للتعريف بمزايا الانخراط بالسلك العسكري وتحفيز الشباب الكويتي للانخراط بالسلك العسكري في الجهات الأربع وتعريف الجمهور خاصة الشباب الكويتي بالسلك العسكري.

وبين العازمي أنه بعد النجاح الباهر لمعرض الخليج للدفاع والطيران 2017 تم التخطيط هذا العام ليكون أكبر معرض عسكري تم تنظيمه منذ بداية انطلاقه في عام 2011 حيث تم التخطيط بزيادة المساحة الخارجية عن المعرض السابق وحجم المعرض من قاعة واحدة إلى ثلاث قاعات وزيادة اعداد الدول والشركات المشاركة وتوزيع القوات المشاركة في مواقع مختلفة بالصالات كل حسب اختصاصه وعمل عروض حية، بالإضافة إلى عرض جوي يوم الافتتاح ودعوة رؤساء الأركان للدول الشقيقة والصديقة وعدد كبير من السفراء والملاحق العسكرية ومشاركة جميع القطاعات العسكرية.

شركات ومعدات

وذكر العازمي أن المعرض يعتبر من أهم المعارض في المنطقة حيث تتسابق الشركات المصنعة للأسلحة لعرض آلياتها ومعداتها العسكرية للتعريف بأحدث ما توصلت إليه، لا سيما وأن المعرض يقام في دولة الكويت مره واحده كل عامين وقد تم إقامة 4 إصدارات للمعرض حتى الآن لأعوام 2011-2013--2015-2017 وسوف يتم إعداد الإصدار الخامس في 10-12-2019 ولمدة 3 أيام.

وقال العازمي أنه إيماناً من الدولة ووزارة الدفاع بأن الشباب هم مستقبل وعماد هذا البلد رأت وزارة الدفاع بتوصيات من رئيس الأركان العامة للجيش دعوة الجامعات والكليات الهندسية والفنية لعرض مشاريعهم في المعرض وذلك لإعطاء فرصة للشباب الكويتي للمشاركة في معرض ومحفل عالمي تشترك فيه دول وشركات عالمية كبرى لإبراز قدراتهم وعرض مهاراتهم وإبراز صورة الشباب الكويتي الحقيقية والمبدع والمبتكر والمحب لبلده وإعطاء فرصة للشباب للمنافسة الحقيقية مع الشركات الكبرى، إضافة إلى أنه إيماناً من وزارة الدفاع بالدور الوطني لبنك الدم سوف يتم فتح موقع لحث العسكريين المشاركين والزوار للتبرع بالدم.

فرصة

ووجه العازمي دعوة عامة للمواطنين والمقيمين لإعطاء فرصة لهم لمعرفة ما تبذله الجهات العسكرية الأربع من جهود للحفاظ على أمن واستقرار البلد والأرواح والممتلكات.

من جهته قال ممثل شركة تي ان تي الأميركية لتنظيم المعارض جاستن وبي أن الهدف من المعرض تواصل الشركات المصنعة والجهات العسكرية.

بدوره أوضح كبير المسؤولين التجاريين في شركة ليوناردو ال لورنزو مارياني أنهم سيطرحون حلولاً يعتقدون أنها مناسبة بشكل مثالي للاحتياجات الأمنية للكويت والمنطقة ككل، قائلا لقد عمقنا علاقتنا مع الكويت من خلال شراكتنا على يوروفايتر تايفون وستقدم ليوناردو الطائرة بعد اتفاق بين الحكومتين الكويتية والإيطالية.

وذكر أن العديد من طلاب سلاح الجو الكويتي تلقوا تدريبات في أجنحة القوات الجوية الإيطالية واكتسبوا خبرة عملية باستخدام نظام التدريب المتكامل M-346 الذي صنعه ليوناردو في الكويت، إضافة إلى أن ليوناردو قدم نظام تداول الأمتعة الجديد لمطار الكويت في المبنى رقم 4 وحلول مراقبة الحركة الجوية والبنية التحتية للبيانات الشبكية للعديد من مطارات البلاد.

