وطن النهار

قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة بالإنابة اللواء محمد المحميد إن تمرين (شامل 6) الذي سيقام خلال شهر فبراير المقبل سيتناول القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث، جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماعه مع ممثلي 21 جهة حكومية وذلك للتنسيق حول التمرين.

وأكد المحميد أن (شامل 6) هو امتداد للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وذكر أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات والاستعداد الأمثل للتعامل مع الأزمات والحوادث وتبادل المعلومات ومعرفة القدرات مع الجهات المعنية وسرعة الاستجابة المشتركة بين الجهات وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات. من جهته قدم مدير اطفاء محافظة الفروانية رئيس فريق عمل تمرين (شامل 6) العقيد معاذ الحمادي شرحاً تفصيلياً للجهات المشاركة عن معاضل التمرين التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو العام وهو ( القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث).

ويشارك في التمرين كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وجهاز الامن الوطني ووزارة الاعلام ووزارة الصحة ووزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وشركة اكويت للبتروكيماويات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة لشؤون الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التربية.

