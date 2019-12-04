وطن النهار

اقامت سفارة الامارات لدى الكويت أول من أمس احتفالاً بالعيد الوطني الـ 48 لبلادها بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد وعدد من الشيوخ والوزراء والدبلوماسيين.

جدد نائب وزير الخارجية خالد الجارلله خلال الحفل تأكيده ان الوساطة الكويتية كانت على الدوام فاعلة وايجابية وأدت وستؤدي بنتائج إيجابية فيما يتعلق بجهود احتواء الخلاف الخليجي ولدينا قناعة تامة بان الوساطة الكويتية ستحقق نتائج إيجابية لحل هذا الخلاف، وأشار إلى ان نتائج الاجتماعات الفنية التي عقدت في مسقط كانت إيجابية وبناءة وسترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري تمهيدا لعرضها في القمة الخليجية.

كلام الجار الله جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال الذي قال فيه: نتقدم بخالص التهاني للاشقاء في الامارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني.

واشاد بالعلاقات الاخوية المتميزة بين الكويت والامارات مستذكرا دور الامارات المشرف والداعم في مساندة الكويت ابان الاحتلال العراقي الغاشم ومشاركتها في التحالف الدولي لتحرير الكويت.

وتابع الجار الله كلامه: القيادة الاماراتية وعلى رأسها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله استضافت اعدادا كبيرة من الكويتيين وفتحت لهم القلوب ووفرت لهم الرعاية فلن ينسى ابناء الكويت هذا الموقف وهذا الدعم واليوم ونحن نحتفل باليوم الاماراتي نلاحظ التقدم الذي تحقق لدولة الامارات بانجازات تاريخية ملموسة في جميع مرافق الحياة وتتواصل تلك الانجازات في ظاهرة حيوية في خدمة ابناء الشعب الاماراتي الذي يحظى بكامل الاهتمام من قيادته التي سعت الى توفير الحياة الحرة الكريمة له بالرعاية والاهتمام على المستويات كافة التعليمية والصحية والمعيشية الاخرى ولقد كان ذلك شاهداً وملحوظاً في الامارات والعالم وكان مدعاة اعجاب العالم وتقديره لتلك الانجازات وتستعد الامارات لاكسبو 2020 وهو احتفالية تمتد على مستوى العالم الذي اختار دبي ان تكون مقراً لانطلاق هذه الاحتفالية ما يعكس حجم التقدير العالمي لدولة الامارات ودورها على مستوى المنطقة والعالم.

ومن جانبه، قال قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد ان تواجدي في احتفال سفارة الامارات باليوم الوطني الـ 48 لتقبل التهاني وليس لتقديم التهاني وما يربط المملكة العربية السعودية ودولة الامارات أقوى بكثير ما يربط دولة وأخرى ودولة الإمارات العربية لديها مكانة كبيرة في قلوب الجميع وفي قلوبنا اكثر ونحن دائما نردد دار زايد وابناء زايد شعب زايد على حبكم زايد.

وحول استضافة السعودية للقمة الخليجية المقبلة قال المملكة دائما وأبدا مع قيام مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي فالمملكة عاصمة الجميع ومع لحمة الجميع.

وحول تسلم بلاده شعلة مجموعة الـ 20 ولأول مرة دولة عربية تستضيف فعاليات هذه المجموعة قال في اليوم الوطني الماضي المملكة العربية السعودية كان شعارها همة حتى القمة ونحن الان في القمة والقمة تعرف مكانها وهذه قمة بهمة وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهمة واصرار وقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

