وطن النهار

ثمن محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود عبدالصمد بوشهري الجهود التوعوية الكبيرة والتي بذلت وعلى مدار أسابيع من قبل القائمين على مشروع (مشكلات الأحداث والوقاية من المخدرات) في جميع مدارس محافظة مبارك الكبير.

واكد بوشهري على هامش حفل تكريم اقامه صباح امس في مقر المحافظة لنخبة من مسؤولي جمعية المحامين وشخصيات وطنية شاركت في الحملة على اهمية تعزيز التوعية بين ابنائنا من المخاطر الجسيمة التي يمكن ان تخلفها السموم المخدرة ،مشيرا الى ان هناك غير أسوياء يسعون الى ترويج السموم المخدرة سواء كانت حبوباً او غيرها من المخدرات الاخرى في الأوساط الطلابية لاستمرار تجارتهم المشبوهة وهذا ما يدعونا الى أخذ الحيطة والحذر وتوعية ابنائنا انطلاقا من أن الوقاية خير من العلاج وان نكون قريبين منهم بالتوعية والإرشاد والمراقبة ومن منطلق أن المخدرات أصبحت آفة اجتماعية خطيرة تُقلق المجتمع العالمي بجميع فئاته واتجاهاته وتؤرق جميع أفراده ومؤسساته بدءا من المؤسسات التربوية والجهات الأمنية، ومروراً بعلماء الاجتماع وعلماء النفس ووصولا إلى رجال التربية، وغيرهم من أجل احتوائها والحدّ من مخاطرها.

وبين المحافظ بوشهري ان الوقاية من المخدرات يمكن أن يضطلع بها العديد من مؤسسات المجتمع وتأتي في مقدمتها المؤسسات التربوية التي يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في التوعية بمخاطرها انطلاقاً من التركيز على المحور الوقائي الذي يؤكد على خلق دوافع داخلية لدى الأفراد تمنعهم من الوقوع في ترك الادمان او حتى تجربتها وهو الغاية التي يسعى اليها تجار المخدرات، وعلى رأسها المدارس التي يجب أن تبدأ مهامها في عملية الوقاية من المخدرات من خلال المعلومات الصحيحة التي يجب أن يتلقاها الطلاب حول المخدرات وأضرارها على الفرد ومخاطرها على المجتمع.

