وطن النهار

برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس الختامي للاشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الكويت للمرة الاولى، بحضور ممثل سمو الامير وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، وبحضور مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

في هذا السياق، قال وزير الشؤون سعد الخراز: «يسعدني ويشرفني ان انوب عن سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه في رعاية افتتاح فعاليات المهرجان المسرحي الخامس للاشخاص ذوي الاعاقة، كما يسعدني ان ارحب بكم اجمل ترحيب في بلدكم الثاني الكويت ونحن نتشارك جميعا في هذه الفعالية التي تساهم في اظهار وابراز مواهب ابنائنا ذوي الاعاقة وكذلك ابراز طاقاتهم الابداعية».

وأضاف: «تأتي رعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد لهذا المهرجان امتدادا للاهتمام الكبير بابنائه من الأشخاص ذوي الاعاقة وهو الاهتمام الذي توج بصدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كما عزز ذلك الاهتمام بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بحقوقهم لتنضم الكويت الى اكثر من 130 دولة صدقت على الاتفاقية المذكورة. وتابع: «تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2010 تم انشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي تعد نتاج عمل دؤوب بدأ منذ ستينات القرن الماضي لتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ولضمان دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي وحملت الهيئة على عاتقها تنفيذ رؤية الكويت 2035 وركزت على أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجتمع المدني لرصد ووضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والحملات لتحقيق دمج الأشخاص ذوي الاعاقة فاطلقت حملة قدراتي بالتزامن مع حملة شركاء في توظيفهم واعتمدت استراتيجية التوظيف الشامل اضافة الى عدد من الخطط المرسومة لتحقيق الدمج التعليمي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة».

وأردف بالقول: «أكملنا المسيرة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بتنظيم المهرجان المسرحي الخليجي الخامس للاشخاص ذوي الاعاقة الذي استضافت دورته الاولى دولة قطر الشقيقة في عام 2008 والدورة الثانية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عام 2011 والدورة الثالثة بمملكة البحرين الشقيقة عام 2013 والدورة الرابعة عام 2016 في سلطنة عمان الشقيقة الذي اظهر مايتمتع به ابناؤنا من ذوي الاعاقة من قدرات ابداعية تمكنهم من المشاركة الفعالة بكل فخر واعتزاز في المجتمع».

وأكد الخراز، إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نفذت رؤية الكويت 2035 بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لرصد الخطط والاستراتيجيات والحملات لتحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها إنطلاق حملة قدراتي بالتزامن مع حملة شركاء في توظيفهم وأعتمدت إستراتيجية التوظيف الشامل إلى جانب العديد من الخطط المرسومة لتحقيق الدمج التعليمي بالتعاون مع الجهات الحكومية».

بدورها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، حرص الكويت على ابراز قدرات ابنائها من ذوي الإعاقة وافساح المجال لهم لتعبير عن مواقفهم تجاه مختلف القضايا التي تدور في المجتمع وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والتي تحرص الهيئة عبر تبنيها خطة استراتيجية تركز على المشاركة الكاملة لاكثر من 52 الف شخص من ذوي الإعاقة بالشكل الذي يتوافق مع رؤية الكويت 2035 ويعزز متطلبات الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، اعتبر مدير عام المكتب التنفيذي د.عامر بن محمد، ان المهرجان المسرحي يمثل محطة خليجية قيمة للتعبير عن الطاقات والامكانات الابداعية للأشخاص ذوي الإعاقة المهتمين بالفن المسرحي، مشيرا الى ان ما يقدمه المهرجان يوفر بيئة غنية من الابداع والتمييز، متوجها بالشكر الى الحكومة الكويتية على الجهود المبذولة لإظهار المهرجان بالصورة التي تليق بالكويت.

