وطن النهار

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس الثلاثاء احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة العلمية الأولى لتحدي الإعاقة لطلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تزامنا مع يومهم الدولي الذي يصادف 3 ديسمبر.

وقالت القائم بأعمال مدير دائرة تطوير النظم والبرمجيات في المعهد نورة الغرير في تصريح صحافي إن المسابقة عبارة عن مشاريع علمية يتقدم بها طلبة مدارس ذوي الإعاقة بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم عبر أفكار علمية جديدة ومبتكرة.

وأضافت الغرير أن التكريم يأتي تعزيزا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحالهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تأكيدا على دورهم المهم والحيوي في المجتمع.

وبينت ان عدد المشاركات في المسابقة 11 مشروعا علميا من مدارس مختلفة موضحة أن الطلبة قدموا عروضا مرئية للمشاريع المختلفة.

وذكرت أنه تم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة تتبع لكل من مركز الرعاية النهارية بالجهراء ومركز الرعاية النهارية بحولي ومدرسة النور - بنات - التابعة لإدارة مدراس التربية الخاصة.

وأشارت الغرير الى ان معهد الكويت للأبحاث العلمية لم يدخر جهدا في سبيل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مشاريع رائدة تم انجازها «لأبنائنا وبناتنا من هذه الفئة حيث تأتي هذه الفعالية تتويجا لمسيرة المعهد في هذا المجال».

