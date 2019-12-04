وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية التي ينفذها المفتشون بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الأحمدي ممثلا في النوبات الثلاث بمراقبة المحلات والإعلانات بجميع مناطق المحافظة، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذتها النوبتان (أ، ج) قد اسفرت عن تحرير 47 مخالفة إعلان. وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة بأن الهدف من الجولات التي ينفذها المفتشون للتأكد من التزام المحلات باشتراطات ولوائح البدية. واشار الشيبة إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها المفتشون بالنوبة ( أ) قد أسفرت عن تحرير 20 مخالفة إعلان تنوعت مابين إقامة إعلان وإضافة إعلان مخالف ورفع وإزالة 54 إعلاناً عشوائياً من الشوارع والميادين تعمل على حجب الرؤية عن قائدي المركبات وتشويه المنظر الجمالي للمحافظة في حين أسفرت الجولات التي نفذتها النوبه (ج) عن تحرير 27 مخالفة إعلان وذلك بعد الكشف على 90 محلاً.