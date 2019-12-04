وطن النهار

أحالت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الاقتراح الذي تقدم به رئيس وأعضاء المجلس حول إنشاء ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي للبلدية للجهاز التنفيذي من أجل رفع تقرير مفصل بدراسة الموقع المجاور لنادي الاطفاء في منطقة المسيلة. وقال رئيس اللجنة عبد العزيز المعجل إن اللجنة أبقت على الجدول والكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن طلب الموافقة على إعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيزه لبناء مواقف السيارات بالمشاركة مع الدولة، مع دعوة كل من وزارة المالية «أملاك الدولة»، هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الاشغال واتحاد العقاريين. وأوضح ان اللجنة وافقت على اعادة تنظيم القسيمة رقم «1أ» قطعة 6 بمنطقة الفحيحيل لاحدى الشركات العقارية شريطة الالتزام بتوصية الهيئة العامة للبيئة، والسماح بتحويل الاستعمالات ضمن القيمة المذكورة أعلاه للصناعات الخفيفة لتكون امتداد المنطقة الصناعية القائمة من جهة الغرب من العقار والمقترح من المخطط الهيكلي، بحيث تشتمل على نفس الأنشطة الخدمية الصناعية الخفيفة التجارية البيع بتجزئة المسموح بها والمطبقة على المناطق الصناعية الخفيفة والمملوكة للقطاع الخاص مثل (غرب أبو فطيرة - العارضية الحرفية مع عدم إصدار وثيقة الملكية بمشروع التقسيم إلى حين صدور المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة وذلك شريطة التقيد بالمعايير التخطيطية والأنظمة المطبقة ونسب البناء المعمول بها في المناطق المشابهة والتي تشتمل على نفس الاستعمال حسب توصيات المخطط الهيكلي. وأن يتقدم مالك المشروع بطلب إعادة تنظيم عقاره المذكور وفق الاستعمالات المبنية بهذا الكتاب، على أن يتم احتساب الطريق والسور الأمني القائم من المساحات التي تؤول ملكيتها للدولة وفق النسب المعتمدة لمشاريع التقسيم. وقال المعجل إن اللجنة أجلت طلبات تقسيم عقارات قصر المسيلة بمنطقة الشريط الساحلي المسيلة قطعة (6) ، والكتاب المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن (مبادرة مشروع كاظمة)، وورد وزارة الداخلية بشأن طلب تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تظليل وتغطية جميع جسور المشاة إلى اجتماعات قادمة.