مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تعكف حالياً على تحديث اتفاقية تزويد وزارة الكهرباء والماء بالمحروقات لمحطات الوزارة ومحطات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستشمل على طريقة التحاسب بينها وبين الوزارة على سعر زيت الوقود، والذي يمثل سعر البيع للوزارة بالنسبة للشركة.

وفيما يتعلق بالكميات أشارت إلى أنه عادة لا يتم تحديدها بالاتفاقية، ولكن تلتزم الشركة بتزويد زيت الوقود المطلوب بناء على خطط المؤسسة بالاتفاق مع الوزارة، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد مذكرة تفاهم بين كل من الشركة وشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي ستفضي إلى توقيع اتفاقية تخول شركة صناعة الكيماويات البترولية القيام بأعمال تسويق منتجات البتروكيماويات فقط.

وفيما يخص تخفيض وزارة الكهرباء والماء احتياجاتها إلى 75 ألف برميل من زيت الوقود، أشارت إلى أنه يتم تحديد نوع الوقود المراد تزويده إلى محطات وزارة الكهرباء والماء من خلال التنسيق بين المؤسسة والوزارة لمعرفة الوقود الأنسب من حيث مدى توافر الوقود، الكلفة، التأثير البيئي، وذلك من خلال التحديث السنوي لموازنة العرض والطلب على الوقود.

وفيما يتعلق بتصدير الكميات الفائضة من احتياجات وزارة الكهرباء والماء تسويقها كوقود سفن أكدت المصادر أن محدودية مرافق التصدير المتاحة بالشركة بحيث لا يمكن استخدامها في تصدير كامل الكمية الفائضة عن احتياجات وزارة الكهرباء والماء، كما أن زيت الوقود المنتج من مصفاة الزور هو زيت الوقود المنخفض الكبريت 1% في حين أن المنظمة البحرية الدولية تشترط أن تكون نسبة الكبريت 0.5%، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تسويقه كوقود سفن بداية من عام 2020.

