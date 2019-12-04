مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن شركة التأمين المعنية حددت كلفة الإصلاح المبدئية لأضرار الأمطار التي تعرضت لها شركة البترول الوطنية في شهر نوفمبر 2018 بـ150 مليون دولار. واضافت أن مواقع الشركة تعرضت إلى الأضرار والتلف في بعض الأعمال المنفذة نتيجة الأمطار الغزيرة، الأمر الذي أدى إلى طلب الشركة من مقاولي المشروع ومقاولي الباطن تحديد الأضرار التي تمثلت في هبوط الرصيف الخرساني ببعض الوحدات وسقوط حماية الانحدارات، كذالك انهيار اساسيات دواعم الأنابيب بالإضافة إلى معدات بعض مقاولي المشاريع في الشركة. وبينت أن أضرار الأمطار تقع ضمن بند الظروف القهرية بالعقد وتغطية كلفة إصلاح الأضرار من خلال وثيقة التأمين التي تغطي أصول المشروع. وكانت «النهار» قد ذكرت في خبرها بتاريخ 10 أكتوبر الماضي أن الشركة تقوم باجراءات احترازية لحماية المصافي النفطية وخطوط الغاز تفادياً لمخاطر الشتاء المقبل. وأضافت ان الشركة تعمل على تفادي المشاكل التي حدثت من قبل وتسببت في مشاكل في عمليات التشغيل، ادت في بعض الأوقات الى توقف لبعض وحدات المصافي. وتملك الكويت حاليا مصفاتين لتكرير النفط، هما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله المملوكتين للحكومة من خلال شركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول، وتبلغ قدرتهما التكريرية 700 الف برميل يوميا ومن المنتظر ان ترتفع الى 800 الف برميل يوميا عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.