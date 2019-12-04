مال وأعمال

أظهرت البيانات الأولية لإحصاءات التجارة الخارجية للكويت في شهر أغسطس 2019، تراجع فائض الميزان التجاري 36.9 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب البيان الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، بلغ الفائض التجاري في أغسطس 760 مليون 2.51 مليار دولار، مقابل 1.205 مليار دينار (3.97 مليارات دولار) بنفس الفترة من عام 2018.

وأوضح البيان أن الصادرات في أغسطس الماضي تراجعت 24.3 في المئة إلى 1.495 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الواردات 735 مليون دينار متراجعة بنحو 4.7 في المئة، على أساس سنوي. وانخفض في نفس الفترة حجم التبادل التجاري بنحو 18.8 في المئة ليصل بنهاية أغسطس الماضي إلى 2.23 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.747 مليار دينار في أغسطس من العام السابق.

وأظهر تقرير «الإحصاء» احتلال الصين صدارة أهم الدول المُصدر إليها (عدا السلع النفطية في أغسطس 2019، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 21.3 مليون دينار.

وجاءت الهند في المركز الثاني بصادرات تُقدر بنحو 19.4 مليون دينار، تليها العراق بواقع 17.2 مليون دينار، ثم السعودية بحوالي 16 مليون دينار.

كما احتلت الصين الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، بقيمة واردات بلغت 156.1 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة بنحو 68.1 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة 48.3 مليون دينار، ورابعاً الهند بواقع 44.6 مليون دينار.

وبلغت الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 42.5 مليون دينار في أغسطس الماضي، بينما كانت تبلغ 40.8 مليون دينار بالشهر المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 4.3 في المئة. وبلغت حصة الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2.8 في المئة خلال الشهر، في حين كانت تبلغ 2.1 في المئة في بالشهر المقارن بالعام الماضي.

