مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 30?9 نقطة ليبلغ مستوى 6003?7 نقطة بنسبة 0?51 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 195?9 مليون سهم تمت من خلال 9303 صفقات نقدية بقيمة 34?8 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 14?07 نقطة ليصل الى مستوى 4784?9 نقطة بنسبة 0?29 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 147?8 مليون سهم تمت عبر 5016 صفقة نقدية بقيمة 11?3 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الاول 39?1 نقطة ليصل إلى مستوى 6622?6 نقطة بنسبة 0?59 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 48?1 مليون سهم تمت عبر 4287 صفقة بقيمة 2?4 مليون دينار. وكانت شركات (الديرة) و(المنتجعات) و(السورية) و(م الاعمال) و(المنار) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (وطنية) و(اهلي متحد) و(م الاعمال) و(الاولى) و(الانماء) الاكثر تداولا في حين كانت شركات (سكب ك) و(مدار) و(رمال) و(ارجان) و(كامكو) الاكثر انخفاضا.

