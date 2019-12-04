مال وأعمال

دعا رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد العربي للحديد والصلب عواد الخالدي الحكومات العربية إلى توفير مزيد من الدعم «لحماية هذه الصناعة الاستراتيجية».

وشدد الخالدي في كلمة خلال (قمة الصلب العربي الـ 14) التي استضافتها تونس على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب «في مواجهة المنتجات الأجنبية».

وحذر الخالدي وهو اقتصادي كويتي يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) من أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة المعروض من منتجات الحديد والصلب يتطلبان من الحكومات العربية مزيداً من الدعم واستصدار التشريعات اللازمة لحماية هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأكد أنه يتعين على شركات ومصانع الحديد والصلب العربي السعي إلى تطوير عمليات الإنتاج والتركيز على خفض كلفة الإنتاج والنفقات وتعزيز التعاون بين الشركات والمصانع العربية «حيث إن القواعد الجديدة التي تحكم الاقتصاد العالمي لم تعد تسمح بالعمل المنفرد بل تتطلب توحيد الجهود وقيام التكتلات الاقتصادية القوية التي تعطي مزيداً من الدفع بعجلة التطوير والمنافسة».

وأشار الخالدي في هذا الصدد إلى التدابير الإيجابية والتشريعات والإجراءات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية مشدداً على أن التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول العربية وخاصة في مجال صناعة الحديد والصلب أصبح ضرورة وليست ترفاً في الوقت الحاضر.

وأعرب عواد الخالدي باسمه وباسم الاتحاد العربي للحديد والصلب بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأشقاء في الجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ويخص بالشكر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني والشركة التونسية لصناعة الفولاذ على رعايتهم لهذا التجمع المهم الذي أقيم على أرض الجمهورية التونسية الشقيقة، والشكر موصول لجميع الشركات المشاركة في قمة الصلب العربي على دعمها الدائم لأنشطة الاتحاد.

وناقش المشاركون في (قمة الصلب العربي الـ 14) وهم ممثلون عن كل مصانع الحديد والصلب بالعالم العربي على مدى يومين إجراءات حماية ودعم الأسواق العربية من صادرات الحديد والصلب الأجنبية ودعم وتطوير قطاع صناعة الحديد والصلب لاسيما أنه يستوعب عمالة كبيرة ويحفز الناتج القومي العربي.

يذكر أن الاتحاد العربي للحديد والصلب قرر نقل (قمة الصلب العربي الـ 14) إلى تونس نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان.

