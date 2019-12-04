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مال وأعمال

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«زين»: توفير الدفع المباشر للشراء من App Store وiCloud


أعلنت «زين» أنه ابتداءً من 5 ديسمبر 2019 سيكون بإمكان العملاء الدفع لمشتريات App Store والتخزين عبر iCloud على أجهزة Apple المختلفة عبر خدمة الدفع المُباشر، والتي تُقدّم طريقة دفع مرنة لتلبية احتياجات الطلب الكبير على محتوى الترفيه الرقمي في الكويت. ولا يتطلب التسجيل في خدمة الدفع المباشر سوى خطوات قليلة وبسيطة، حيث يتعيّن على عملاء «زين» استخدام حساب Apple ID جديد أو حالي، ومن ثم اختيار «الدفع المُباشر» في إعدادات الحساب على App Store وiCloud عبر أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac أو عبر iTunes على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.


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