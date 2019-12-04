مال وأعمال

نظّمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، دورة بلاي ستايشن في لعبة كرة القدم FIFA 20، وذلك ضمن إطار القيم الجديدة التي أطلقتها أخيراً «إقدام وتفانٍ وحيوية».

وتهدف VIVA من خلال هذه الأنشطة والمسابقات على التركيز ليس فقط على إظهار الكفاءات التقنية والفنية، بل على تلك الكامنة في داخل كل موظف والتي تنعكس بدورها إيجاباً على ثقافة وأداء العمل، كما تهدف إلى التفاعل بين جميع الموظفين من مختلف القطاعات والأقسام، وترسيخ مفهوم القيم الجديدة فيما بينهم لضمان تنفيذ الإستراتيجية الجديدة بنجاح.

وقد حرصت VIVA على تنظيم هذه البطولة في مقرها الرئيسي لبث شعور الولاء لمكان العمل لدى موظفيها. وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة أنشطة تفاعلية، حيث شارك فيها عدد كبير من الموظفين الذين أبدوا حماساً كبيراً وتفاعلاً مع هذه اللعبة الشيقة. وفي ختامها، قام فريق العلاقات العامة بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين بالمركزين الأول والثاني.

