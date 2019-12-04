مال وأعمال

أشارت مصادر لوكالة «بلومبرغ» إلى أن الحكومة الكويتية تعتزم استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية»، إذ يأتي قرار الكويت بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب «أرامكو» .

وكان قد أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال

وHSBC العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسِقين الرئيسيين لطرح أرامكو، أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

يشار إلى أن الحكومة السعودية تستهدف جمع أكثر من 25 مليار دولار من خلال بيع 1.5 في المئة من إجمالي أسهم أرامكو.

ورغم أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، ويكون أكثر ضعفا عند مقارنته بإدراج سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وإذا حققت الرياض هدفها فسيظل طرحاً عاماً أولياً برقم قياسي عالمي، مما يجعل قيمة الشركة عند حوالي 1.7 تريليون دولار.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلا من ذلك على حث خطى الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها.

وتلقى إدراج مجموعة علي بابا الصينية في بورصة هونغ كونغ هذا الشهر طلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة 40 مرة.

وتقدم بنوك سعودية للمواطنين قروضا ميسرة للاكتتاب في «أرامكو» درة تاج الاقتصاد السعودي وأكثر شركات العالم ربحية. وشجعت الحكومة الأثرياء السعوديين على الاستثمار في الطرح عبر ترويج مثل هذا الاستثمار باعتباره واجبا وطنيا، خصوصا بعد مهاجمة منشأتين نفطيتين تابعتين لـ «أرامكو» في سبتمبر الماضي.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

والخميس الماضي، كان اليوم الأخير من اكتتاب الأفراد الذي كان يوم الخميس 28 نوفمبر، شهد تدفق مليون ومئتي ألف مكتتب على طرح أرامكو.

أما المؤسسات التي يستمر اكتتابها حتى الرابع من ديسمبر فقد ضخت أكثر من 118 مليار ريال.

وبلغ إجمالي ما جمعته أرامكو في الأيام الـ12 الأولى من الاكتتاب 166 مليار ريال، أي تغطية الاكتتاب بـ1.7 مرة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أوضحت «سامبا كابيتال» أن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين تقدموا بالطلب على الاكتتاب بأسهم أرامكو، منهم 54% للشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم.

وشكلت الصناديق السعودية نحو 24 في المئة، والتي تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، أما المؤسسات الحكومية السعودية فقد مثلت 11 في المئة من المكتتبين المؤسساتيين.

فيما بلغت نسبة المستثمرين غير السعوديين 10.5 في المئة أي المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة.

