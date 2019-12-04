مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بأن تتفق «أوبك» وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الحالي رغم أن المكاسب جاءت وسط تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 61.09 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا او0.5 في المئة إلى 56.21 دولاراً للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 في المئة.

وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد التخفيضات حتى يونيو.

وقال المصدران إن السعودية تضغط لتنفيذ الخطة إذ تريد القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج «أرامكو» السعودية.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة بحثية «نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميا يتطلب تمديد تخفيضات أوبك+». وعزا البنك السبب وراء تلك النظرة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج من مشروعات من خارج «أوبك» وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.

وتوقع بنك الاستثمار أن يظل تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020 «في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية».

ويجتمع وزراء «أوبك» في فيينا يوم الخميس ومجموعة أوبك+ الأوسع يوم الجمعة.

فيما قالت جازبروم نفط الروسية إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سرقلة النفطي في إقليم كردستان العراق.

وأضافت جازبروم أن إنتاجها اليومي حاليا في الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألف و500 برميل. فيما اعلنت قطر للبترول عن اتفاق لبيع النفتا مدته 5 سنوات مع «شل». وتستورد قطر للبترول 900 ألف طن سنويا من النفتا والمكثفات لشركة شل الدولية الشرقية للتجارة الدولية اعتبارا من أبريل 2020.

