مال وأعمال

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دخلت إجراءات خروج مطار سعد العبدالله «T3» من الخدمة في الأول من يناير المقبل حيز التنفيذ ،تأكيد لما نشرته «النهار في 15 سبتمبر الماضي حيث نقرر نقل رحلات «فلاي دبي» منه إلى مطار الكويت الدولي»T1» بدأ من يوم 15 ديسمبر الحالي. وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اتخذت قرارا باغلاق مطار سعدالعبدالله لانقطاع الطريق المؤدي اليه وتحويل كل شركات الطيران التي تستخدمه الى مطار الكويت الدولي «T1».

وأبلغت الإدارة العامة للطيران وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وشركة «رويال افيشن» بهذا القرار بعد الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات برئاسة نائب المدير العام للطيران المدني صالح عبدالله الفداغي لمناقشة المقترحات البديلة لخروج المطار من الخدمة.

وشهد الاجتماع اعتراض مدير شركة ناس على استخدام قاعة الـ«vip» بمبنى طيران الجزيرة لكي تكون بديلة لقاعة «اللؤلؤة» في المطار الذي سيخرج من الخدمة، وطالب بقاعة «الدروازة» في المطار الكبير.

وكانت «فلاي دبي» اعتبرت مطار سعد العبدالله وجه خير عليها حيث انطلقت منه طائراتها الى مطار دبي في اكثر من 12 رحلة يومية بعدما كانت تسير رحلتين فقط يوميا من مطار الكويت منذ ان وضعت «دانة الخليج» على جدول رحلاتها في العام 2010 ، رغم تخوفها عندما عرض عليها استخدام مطار الشيخ سعدالعبدالله، وخافت من استياء المسافرين من الانتقال إلى مطار جديد وحصري خاص برحلات الشركة، بدلا من مطار تقليدي إلا أن التجربة أثبتت العكس في ظل السرعة التي كانت تنتهي فيها إجراءات السفر.

