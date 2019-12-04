مال وأعمال

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على واردات من الصين، «حال عدم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري» قبل منتصف الشهر الحالي. وفي 11 أكتوبر ، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين آنذاك على «مرحلة أولى» من اتفاق للتجارة، يشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

مهلة زمنية

وأضاف روس في مقابلة مع قناة « فوكس نيوز»، يوم الإثنين، أن هناك مهلة زمنية حتى 15 ديسمبر ، «وإذا لم يوقع البلدان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري «سيجري رفع الرسوم الجمركية كما أوضح الرئيس دونالد ترامب».

وكشف روس أن الرسوم الجمركية ستطال بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، وهذا لن «يتعارض مع عيد الميلاد هذا العام.. لأن تجار التجزئة لديهم مخزون بالفعل.. إنه وقت جيد حقًا إذا اضطررنا إلى فرض المزيد من التعريفات».

وفي منتصف أغسطس الماضي، تراجع ترامب عن موعد الأول من سبتمبر من العام الحالي لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، إلى منتصف الشهر الحالي، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية. وقال ترامب آنذاك إنه اتخذ قرار الإرجاء لتفادي تطبيق الرسوم على موسم مبيعات عيد الميلاد، «للحد من تأثيره على الشركات الأميركية وتمرير الزيادة إلى المستهلكين». ودعا المفاوضون الصينيون الولايات المتحدة إلى إلغاء التعريفات في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، الأمر الذي رفضه ترامب. وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على سلع تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات منذ بداية 2018، ما أدى إلى تضرر الأسواق المالية وتوتر معنويات الشركات والمستهلكين. وقال روس: «لدينا اقتصاد قوي للغاية، ولديهم (الصينيون) الكثير من المشكلات»، مشيرا إلى تأزم سلسلة الإمداد الصينية ومستويات الديون وتراجع ثقة المستهلك. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6 في المئة في الربع الثالث، وهو المستوى الأضعف منذ 1993. وتؤكد الصين أنها تسعى نحو إبرام «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، «على أساس الاحترام المتبادل والمساواة».

خطوة انتقامية

وهدّدت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار، ردا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويتطلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي، وهي قد تعمّق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي. وأطلق التهديد الأميركي عشية لقاء بين ترمب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

رسوم أوروبية

في إطار متصل قالت الولايات المتحدة انها ستدرس احتمال زيادة الرسوم الجمركية على منتجات للاتحاد الأوروبي وستطبق رسوما على المزيد من المنتجات الأوروبية على خلفية نزاع تجاري يتعلق بدعم صناعة الطائرات بين الجانبين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان ان النتائج التي توصلت إليها منظمة التجارة العالمية اكدت من جديد ان الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن تقديم الدعم غير المشروع لشركة (إيرباص) الامر لا يزال يؤثر سلبا على شركات الطيران الأميركية. وأضافت أن المنظمة وجدت ان «دعم الاتحاد الأوروبي لشركة (إيرباص) لصناعة الطائرات لا يزال يكلف شركات الطيران الأميركية خسائر طائلة في عائداتها».واضاف «في ضوء ذلك وعدم تحقيق تقدم نحو حل هذا النزاع فإن الولايات المتحدة ستطلق عملية لدراسة زيادة معدلات الرسوم الجمركية واخضاع منتجات اضافية للاتحاد الاوروبي للرسوم الجمركية».واوضح المكتب انه سينشر المزيد من المعلومات عن هذا الاجراء في وقت لاحق هذا الاسبوع. وأشار الى ان «هناك حاجة لاتخاذ اجراءات قوية لإقناع الاتحاد الاوروبي بأن مصالحه تكمن في القضاء على هذا الدعم غير المشروع لشركة (إيرباص) الآن وفي المستقبل حتى تتمكن صناعاتنا من التنافس على قدم المساواة».ووفقا للبيان فإن تقرير منظمة التجارة هو السادس من نوعه الذي يظهر ان دعم الاتحاد الاوروبي لشركة (إيرباص) يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية. ورفضت لجنة الامتثال التابعة لمنظمة التجارة العالمية في وقت سابق موقف الاتحاد الاوروبي بأنه امتثل لقواعد المنظمة عن طريق اجراء تغييرات طفيفة على اعانات الدعم الضخمة التي تقدمها لإيرباص. يذكر ان المنظمة اعلنت في وقت سابق ان الدعم الاوروبي لإيرباص غير قانوني وسمحت حينها للولايات المتحدة بالرد برسوم على واردات اوروبية لتكون قادرة على تعويض خسائر تقدر بـ 7?5 مليارات دولار.كما حكمت المنظمة لصالح أوروبا في قضية موازية ضد شركة (بوينغ) الأميركية لصناعة الطائرات منافسة (إيرباص) لكن بروكسل لم تمنح بعد الحق في تطبيق التعريفات الخاصة بها.

