مال وأعمال

قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة كاري لام ان حكومتها ستتخذ قريبا مزيدا من الإجراءات والتدابير الضرورية للتغلب على الصعوبات التي يعاني منها اقتصاد الجزيرة. وذكرت لام في مؤتمر صحافي ان ثمة ظروفا اقتصادية قاتمة تعيشها هونغ كونغ حاليا مؤكدة ان حكومتها تراقب عن كثب اخر تطورات الوضع وستتخذ كافة الإجراءات الازمة بهذا الشأن. وأضافت انه على الرغم من العجز المالي المحتمل في العام الحالي أو العامين المقبلين الا ان حكومتها ستسخر ثرواتها وفوائضها المالية المتراكمة في الماضي لتخفيف العبء عن هونغ كونغ وسكانها. وأعربت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الادارية في هذا السياق عن املها بأن تتوقف اعمال العنف والتظاهرات في أقرب وقت ممكن لمنح اقتصاد الجزيرة فرصة للتعافي. وخصصت حكومة لام في أغسطس الماضي نحو 20 مليار دولار هونغ كونغ (2?55 مليار دولار) في اطار خط انقاذ اقتصادي تبنها الحكومة لدعم الاقتصاد في الجزيرة.